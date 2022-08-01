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Global Times: самолет с Нэнси Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом неисправности или дозаправки

, 08:54

Global Times: самолет с Нэнси Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом неисправности или дозаправки
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Самолет со спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси может попытаться сесть на территории Тайваня под предлогом неисправности или дозаправки. Соответствующий вариант развития событий, как передает ТАСС, допустило китайское издание Global Times.

«Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки. Об этом в понедельник пишет издание Global Times», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Накануне сообщалось, что член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «моральной победой» Пекина решение Пелоси не посещать Тайвань.

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