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31 июля 2022, 14:31 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сенатор Алексей Пушков заявил 31 июля, что решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси не посещать Тайвань продемонстрировало, что Вашингтон не готов к военному противостоянию с Китаем.

Алексей Пушков подчеркнул, что Нэнси Пелоси не полетела на Тайвань "от греха подальше", приняв решение "клясться в нерушимой верности" союзникам США в других местах.

По словам сенатора, как и прогнозировали в России, при всей устрашающей риторике и склонности к провокациям Вашингтон показал свою неготовность к военному конфликту с Пекином или даже к серьезному инциденту, который мог бы завершиться таким конфликтом.

"Моральная победа Китая", – заключил Пушков.