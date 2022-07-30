Пушков сравнил визит Пелоси на Тайвань со спусковым крючком войны между США и Китаем

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30 июля 2022, 19:59 Источник: Telegram

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis /globallook.com

Сенатор Алексей Пушков в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань сравнил его со спусковым крючком войны между США и Китаем и оценил возможность военного столкновения.

По мнению Пушкова, возможность военного конфликта между странами есть, но вероятность его невысока.

«Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам ? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ», - написал Пушков в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что при принятии политических решений нередко берет верх «иррациональное начало», поэтому исключить возможность военного конфликта на все 100% нельзя.

Ранее представитель Минобороны Китая Тай Кэфэй заявлял, что армия страны не будет сидеть сложа руки в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань.