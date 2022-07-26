Представитель Минобороны Китая Кэфэй: армия страны не будет сидеть сложа руки в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Китайские Вооруженные силы не будут сидеть сложа руки в случае визита спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси на территорию Тайваня. С соответствующим предупреждением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Тань Кэфэй, пресс-секретарь военного ведомства КНР.
«Армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — ВС примут решительные меры для пресечения внешнего вмешательства, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее во вторник, издание Military Watch написало, что Пекин и Пхеньян могут оказать помощь России в уничтожении американских реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине.