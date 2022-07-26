Military Watch: Пекин и Пхеньян могут оказать помощь Москве в уничтожении РСЗО HIMARS на Украине

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26 июля 2022, 12:02

РС\ЗО HIMARS/ Capt. Ian Sandal/ Keystone Press Agency

Существует большая вероятность того, что власти Китая и Северной Кореи могут усилить мощность ВС России, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации Украины. В частности, они могут предоставить Москве несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые в значительной степени превосходят по характеристикам американские HIMARS. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает ФАН со ссылкой на Military Watch.

Автор материала заверил, что КНР и КНДР лидируют среди мировых производителей РСЗО, аналогов их вооружённой технике данного типа нет в мире. «К примеру, созданная для НОАК система PCL191 с дальностью в 500 километров может помочь российским войскам в охоте на украинские РСЗО американского производства», − отмечается в статье.

Напомним, сегодня стало известно, что в августе Тайвань планирует посетить спикер Палаты Представителей США Нэнси Пэлоси. В последний раз столь высокопоставленный представитель Белого Дома побывал на острове в 1997 году. В КНР же такими мерами сильно недовольны.