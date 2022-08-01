Ушел из жизни заочно осужденный в Литве экс-командир группы «Альфа» Михаил Головатов

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1 августа 2022, 17:52 Источник: РИА "Новости"

Михаил Головатов, сайт Совета международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

В понедельник стало известно, что бывший командир группы "Альфа" Михаил Головатов, который был обвинен Литвой якобы в преступлениях против жителей Вильнюса в январе 1991 года, умер в возрасте 72 лет.

Совет международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с прискорбием сообщил, что экс-командир группы "А" КГБ-ГУО полковник Михаил Головатов скончался на 73-м году жизни. В заявлении подчеркивается, что Михаил Васильевич был ветераном первого состава группы, который заложил традиции легендарной "Альфы".

Подчеркивается, что полковник в отставке был одной из главных фигур в отстаивании российских интересов на фоне обвинений, а также судебного преследования со стороны Литвы по вопросу участия военных советской армии и сотрудников группы "А" в событиях в Вильнюсе Литовской ССР в январе 1991 года.

Напомним, Верховный Совет Литвы заявил в марте 1990 года о восстановлении независимости республики, но власти СССР сочли вышеуказанное решение незаконным и противоречащим конституции. В начале следующего года на территории Литвы прошли несанкционированные акции протеста, в страну были переброшены бойцы спецподразделений. Ночью 13 января 1991 года колонна советской бронетехники вошла в центр Вильнюса в целях обеспечения порядка. В рамках столкновений, которые произошли у городского телецентра, как утверждают литовские власти, погибли четырнадцать человек, а ранения получили более шестисот.