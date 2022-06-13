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Ушёл из жизни легенда советского спецназа Александр Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина

, 12:48

Ушёл из жизни легенда советского спецназа Александр Плюснин, ликвидировавший афганского диктатора Амина
Александр Плюснин/ из открытых источников

В понедельник, 13 июня, стало известно о смерти легендарного бойца советского спецназа Александра Плюснина. Жизнь славного воина оборвалась на 73-ем году жизни. Информацию сообщает ФАН со ссылкой на Совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Как известно, Александр Плюснин принимал участие в штурме дворца Тадж-Бек 27 декабря 1979 года. В боях на втором этаже здания он бросил в афганского диктатора Амина гранату, которая впоследствии и уничтожила его.

Пока не раскрываются причины смерти. О дате, времени и месте прощания с Плюсниным будет сообщено дополнительно.

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