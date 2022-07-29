Геращенко заявил, что Украина сможет вести бои всего несколько месяцев, если Запад не нарастит поставки оружия

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29 июля 2022, 12:42 Источник: РИА "Новости"

оружие, https://unsplash.com/photos/4tGZa72ueYQ

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в пятницу заявил, что при текущем уровне поставок западного оружия Киеву украинские войска смогут вести боевые действия только несколько месяцев.

Антон Геращенко подчеркнул, что без материальной поддержки со стороны Запада Украина через несколько месяцев не сможет вести бои. По словам советника главы украинского МВД, западным государствам необходимо нарастить промышленное производство вооружений для "удовлетворения потребностей Киева".

Геращенко подчеркнул, что в противном случае все высокотехнологичные системы, которые Украина получает от Запада, превратятся в металлолом.