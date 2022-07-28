Лавров заявил, что желающие вступить в ШОС страны «выстраиваются в очередь»

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28 июля 2022, 17:00 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что желающие вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправных членов и наблюдателей "выстраиваются в очередь".

Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте подчеркнул, что повестка дня саммита в Самарканде будет очень солидной и насыщенной.

По словам руководителя МИД Российской Федерации, особенно символично, что к Самаркандскому саммиту "выстраивается очередь" из желающих вступить организацию в качестве полноправных членов или присоединиться к мероприятию как наблюдатели и партнеры по диалогу.