Лавров заявил, что желающие вступить в ШОС страны «выстраиваются в очередь»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что желающие вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправных членов и наблюдателей "выстраиваются в очередь".
Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте подчеркнул, что повестка дня саммита в Самарканде будет очень солидной и насыщенной.
По словам руководителя МИД Российской Федерации, особенно символично, что к Самаркандскому саммиту "выстраивается очередь" из желающих вступить организацию в качестве полноправных членов или присоединиться к мероприятию как наблюдатели и партнеры по диалогу.