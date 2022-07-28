Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили динамичное развитие отношений Москвы и Пекина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте с китайским коллегой Ван И. Дипломаты обсудили динамично развивающиеся отношения Москвы и Пекина.
Сергей Лавров и Ван И позитивно оценили текущее состояние российско-китайских отношений, которые продолжают развиваться на фоне непростой геополитической ситуации.
Главы МИД России и КНР обменялись мнениями о ключевых вопросах деятельности Шанхайской организации сотрудничества, о ее дальнейшей работе и повышении ее авторитета на международной арене.