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Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили динамичное развитие отношений Москвы и Пекина

, 16:17 Источник: РИА "Новости"

Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили динамичное развитие отношений Москвы и Пекина
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте с китайским коллегой Ван И. Дипломаты обсудили динамично развивающиеся отношения Москвы и Пекина.

Сергей Лавров и Ван И позитивно оценили текущее состояние российско-китайских отношений, которые продолжают развиваться на фоне непростой геополитической ситуации.

Главы МИД России и КНР обменялись мнениями о ключевых вопросах деятельности Шанхайской организации сотрудничества, о ее дальнейшей работе и повышении ее авторитета на международной арене.

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