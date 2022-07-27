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27 июля 2022, 14:28

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

КНР станет следующей целью западной стороны после России в списке «врагов». С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", санкции могут быть введены против любой страны, которая вызовет раздражение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, Лавров отметил, что Соединенные Штаты разрушают все государства, которые представляют угрозу для политических интересов Вашингтона.