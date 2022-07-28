Чавушоглу: успех зерновой сделки может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной, что будет способствовать прекращению огня

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28 июля 2022, 16:08

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

Успех зерновой сделки, заключенной некоторое время назад в Стамбуле, может создать атмосферу доверия между Москвой и Киевом, что будет способствовать прекращению огня. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что успех зерновой сделки может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной, что будет способствовать прекращению огня и урегулированию украинского кризиса», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал, что бойцы из республики скоро постучатся в двери кабинетов «киевской верхушки».