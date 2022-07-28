Рамзан Кадыров: чеченские бойцы скоро постучатся в двери кабинетов «киевской верхушки»

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28 июля 2022, 15:33

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченские бойцы в скором времени постучатся в двери кабинетов «киевской верхушки». Соответствующий прогноз высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Киевская верхушка, восседающая в теплых креслах в своих золотых кабинетах, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, чеченские силовики по первому приказу президента России «готовы взять штурмом любой населенный пункт».

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что удар по дому, где проживают работники атомной электростанции, демонстрирует агонию украинской стороны перед неминуемым поражением.