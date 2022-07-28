Глава Запорожской ВГА Балицкий: удар по дому, где живут сотрудники АЭС, демонстрирует агонию Киева перед неминуемым поражением

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28 июля 2022, 15:12

Беспилотник, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Удар по дому, где живут сотрудники Запорожской атомной электростанции, демонстрирует агонию Киева перед неминуемым поражением. Соответствующую точу зрения высказал в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Некоторое время назад украинский дрон атаковал поселок Сосновый Бор, где проживают работники Запорожской АЭС. В результате удара получил повреждения один из домов.

«К счастью, пострадавших нет, а очередная попытка киевского руководства запугать нас демонстрирует их агонию перед неминуемым поражением», — говорится в публикации, размещенной Балицким.

Как сообщалось ранее сегодня, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что она готова к проведению у себя встреч между Россией и Украиной на любом уровне.