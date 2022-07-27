Литва запретила главе РПЦ патриарху Кириллу въезд на территорию страны

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27 июля 2022, 14:04 Источник: ТАСС

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запрещен въезд в Литву. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел республики сообщил в среду литовский портал Delfi.

Причиной такого решения, как следует из заявления МИД, стала поддержка главой Русской православной церкви российской военной спецоперации.

«Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку [специальной военной операции России] запрещен въезд в Литву», - сказано в сообщении.

Ранее санкции в отношении патриарха ввели Канада и Великобритания. Евросоюз в рамках обсуждения шестого пакета санкций также рассматривал возможность введения ограничений в отношении главы РПЦ, однако европейские санкции против него введены не были.