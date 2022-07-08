Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Канады расширили санкции за счёт российских СМИ, золота и патриарха Кирилла

, 16:43

Власти Канады расширили санкции за счёт российских СМИ, золота и патриарха Кирилла
Патриарх Кирилл, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Руководство Канады увеличило санкционный список против России. Теперь в нём значатся патриарх Московского и Всея Руси Кирилл. Также введены ограничения на «Первый канал», ВГТРК, RT, Sputnik и другие российские СМИ. Запретила Оттава закупку российского золота и некоторых изделий из него.

Вместе с главой РПЦ под санкционную машину Канады угодили представитель МИД РФ Мария Захарова, журналистка Екатерина Андреева, обозреватель «РИА Новости» Петр Акопов и бывший управляющий директор группы «Яндекс» Тиграна Худавердян. Из СМИ пострадали также юридические лица из Regnum и Роскомнадзора.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

Общество