Боррель выразил сожаление о том, что патриарха Кирилла в последний момент исключили из санкционного списка Евросоюза

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27 июня 2022, 16:44

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Mohammad Abu Ghosh / globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление о том, что главу РПЦ Кирилла в последний момент исключили из санкционного списка объединения. Об этом информирует ТАСС.

«Жозеп Боррель сожалеет об исключении патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам процитированного в посте Борреля, «в последние часы патриарх Кирилл был исключен из списка физических лиц, против которых вводятся санкции, хотя в ходе обсуждения в Совете ЕС это не оспаривалось».

Ранее в понедельник в Белом доме заявили, что под визовые ограничения Соединенных Штатов попадут около 500 российских чиновников.