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Великобритания включила патриарха Кирилла в список санкций

, 14:24

Великобритания включила патриарха Кирилла в список санкций
Патриарх Кирилл, Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Руководство Великобритании объявило о введении санкций в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Информацию сообщает в четверг, 16 июня, RT со ссылкой на сайт британского правительства.

Уточняется также, что в список ограничительных мер попала также уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.

Напомним, 14 июня Министерство иностранных дел России ввело санкции в отношении 49 граждан Великобритании, в том числе в отношении почти 30 сотрудников СМИ.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит над расширением «стоп-листа» в отношении граждан Великобритании.

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