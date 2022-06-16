Великобритания включила патриарха Кирилла в список санкций

Руководство Великобритании объявило о введении санкций в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Информацию сообщает в четверг, 16 июня, RT со ссылкой на сайт британского правительства.
Уточняется также, что в список ограничительных мер попала также уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.
Напомним, 14 июня Министерство иностранных дел России ввело санкции в отношении 49 граждан Великобритании, в том числе в отношении почти 30 сотрудников СМИ.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит над расширением «стоп-листа» в отношении граждан Великобритании.