Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где некоторые политики не критикуют Россию

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27 июля 2022, 12:00 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Cazaro De Luca/globallook.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 27 июля, заявил, что его беспокоит ситуация в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес России.

21 июля, президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о досрочном роспуске парламента из-за обострившегося в стране политического кризиса. Позже премьер-министр страны Марио Драги подтвердил решение об отставке. Новые парламентские выборы должны состояться в Италии в период от шестидесяти до семидесяти дней после декрета о роспуске парламента.

Жозеп Боррель заявил, что пока не видит необходимости в этих выборах. Дипломат уточнил, что смотрит на сложившуюся ситуацию с "логическим беспокойством", поскольку Марио Драги ранее выражал готовность помогать Украине и критиковал РФ, однако некоторые кандидаты от Италии не придерживаются этой позиции.