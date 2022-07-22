The National Interest: уход Драги с поста премьер-министра Италии изменит позицию Рима по Украине в пользу России

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22 июля 2022, 16:01 Источник: РИА "Новости"

флаг Италии, https://unsplash.com/photos/L1qMXrYNGCA

Издание The National Interest опубликовало статью, в которой говорится, что отставка итальянского премьер-министра Марио Драги негативно отразится на отношениях Рима и Киева и "единстве Запада против РФ".

В материале отмечается, что в связи с уходом Марио Драги с поста премьера позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может значительно измениться, вследствие чего западная коалиция, поддерживающая украинское руководство, серьезно пострадает.

Автор статьи выразил уверенность в том, что Рим – независимо от результатов новых выборов – уже не будет относиться к Киеву так тепло, как раньше. Предполагается, что смена политиков в Италии станет причиной ослабления "единого антироссийского западного фронта".