CNN сообщает, что Белый дом пытается разъяснить Пелоси риски в случае ее возможного визита на Тайвань

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27 июля 2022, 08:30 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Белый дом в настоящий момент ведет работу, целью которой является убеждение спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси в том, что ее вероятный визит на Тайвань сопряжен с риском.

Президент США Джо Байден ранее сослался на позицию Пентагона и отметил, что планируемая поездка Нэнси Пелоси на Тайвань сейчас не является хорошей идеей. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь предупредил, что официальный Пекин примет меры, если спикер палаты представителей посетит островное государство.

В настоящий момент, как сообщает CNN, должностные лица администрации американского лидера работают над тем, чтобы в рамках встреч с Нэнси Пелоси и ее командой разъяснить возможные риски такой поездки.