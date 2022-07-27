CNN сообщает, что Белый дом пытается разъяснить Пелоси риски в случае ее возможного визита на Тайвань

Белый дом в настоящий момент ведет работу, целью которой является убеждение спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси в том, что ее вероятный визит на Тайвань сопряжен с риском.
Президент США Джо Байден ранее сослался на позицию Пентагона и отметил, что планируемая поездка Нэнси Пелоси на Тайвань сейчас не является хорошей идеей. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь предупредил, что официальный Пекин примет меры, если спикер палаты представителей посетит островное государство.
В настоящий момент, как сообщает CNN, должностные лица администрации американского лидера работают над тем, чтобы в рамках встреч с Нэнси Пелоси и ее командой разъяснить возможные риски такой поездки.