Лавров заявил, что Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе

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25 июля 2022, 16:19 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 25 июля, заявил, что Европа в ситуации, сложившейся вокруг Украины, выполняет волю Вашингтона в ущерб себе.

Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго заявил, что к настоящему моменту вся Европа беспрекословно подчинилась диктату Соединенных Штатов Америки, выполняя волю Вашингтона и нанося ущерб собственной экономике и социальной сфере. "Таков свободный мир, у него есть цена", – заключил глава МИД РФ.

Напомним, ранее сегодня постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отсутствие согласованности при принятии новых ограничительных мер в отношении Москвы демонстрирует нервозность Европейского союза.