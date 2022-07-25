Постпред Чижов: отсутствие согласованности при принятии новых санкций против России показывает нервозность Евросоюза

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25 июля 2022, 15:53

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, Mission of Russia EU / globallookpress.com

Отсутствие согласованности при принятии новых ограничительных мер в отношении Москвы демонстирует нервозность Европейского союза. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По словам дипломата, седьмой пакет антироссийских рестрикций не стоит переоценивать.

«Чижов: отсутствие согласованности при принятии новых санкций против РФ показывает нервозность Евросоюза и отсутствие перспектив, что делать дальше», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России.