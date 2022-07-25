Урсула фон дер Ляйен: Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России, которая «рано или поздно» произойдет

Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из Российской Федерации, которая «рано или поздно» произойдет. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ, которая “рано или поздно” произойдет», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что санкции, вводимые в отношении Москвы Евросоюзом, не приведут к изменению ее позиции.