Урсула фон дер Ляйен: Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России, которая «рано или поздно» произойдет

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 июля 2022, 08:32

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Zheng Huansong / globallookpress.com

Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из Российской Федерации, которая «рано или поздно» произойдет. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ, которая “рано или поздно” произойдет», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что санкции, вводимые в отношении Москвы Евросоюзом, не приведут к изменению ее позиции.