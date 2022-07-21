Песков: ЕС продолжает генерировать санкции против России с завидным упорством, но они не приведут к изменению позиции Москвы

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21 июля 2022, 13:57

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Европейский союз продолжает генерировать ограничительные меры в отношении России с завидным упорством, однако рестрикции не приведут к изменению позиции Москвы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«ЕС продолжает генерировать санкции против РФ с завидным упорством, но они не приведут к тому, что Москва изменит свою позицию», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что вводимые ЕС санкции наносят вряд самим европейцам.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил действия западных лидеров в отношении России с поведением «маленьких щенят».