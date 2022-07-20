Кадыров сравнил действия западных лидеров в отношении России с поведением «маленьких щенят»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 июля 2022, 16:36 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел аналогию между поведением маленьких щенков и лидеров некоторых Западных стран в связи с событиями в Украине и антироссийскими санкциями.

В своем телеграм-канале в среду он опубликовал видео, на котором щенки облаивают чеченских бойцов.

«Поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением этих щенят. С началом специальной военной операции на Украине все будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулеж», - написал Кадыров.

По его словам, западные лидеры не ожидали, что «беспрецедентное количество санкций против России» не окажет никакого эффекта.

«Народ не бунтует, цены на бензин не взлетели, да и полки магазинов полны разнообразных продуктов. Аналогия с пустым лаем маленьких щенят более чем уместна, хоть они и не заслужили подобного сравнения», - заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что он со своими соратниками разрабатывает «грандиозные» планы по демилитаризации НАТО.