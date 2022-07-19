Кадыров рассказал о «грандиозных» планах демилитаризации стран НАТО: первая на очереди — Польша

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что разрабатывает со своими соратниками «грандиозные» планы по демилитаризации НАТО.
В своем телеграм-канале Кадыров опубликовал во вторник видео встречи со своим помощником Апты Алаудиновым. По словам главы Чечни, в Донбассе Алаудинов в качестве командира чеченского спецотряда «Ахмат» участвовал в «освобождении 36 населенных пунктов, в том числе 4 городов». Теперь они встретились, чтобы поговорить о тактике чеченских подразделений и «обдумать будущие задания».
«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», - заключил Кадыров.
Ранее он заявил о необходимости разместить базу ПВО в горах в Шалинском районе Чечни.