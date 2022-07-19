Кадыров рассказал о «грандиозных» планах демилитаризации стран НАТО: первая на очереди — Польша

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19 июля 2022, 20:59 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров, фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что разрабатывает со своими соратниками «грандиозные» планы по демилитаризации НАТО.

В своем телеграм-канале Кадыров опубликовал во вторник видео встречи со своим помощником Апты Алаудиновым. По словам главы Чечни, в Донбассе Алаудинов в качестве командира чеченского спецотряда «Ахмат» участвовал в «освобождении 36 населенных пунктов, в том числе 4 городов». Теперь они встретились, чтобы поговорить о тактике чеченских подразделений и «обдумать будущие задания».

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», - заключил Кадыров.

Ранее он заявил о необходимости разместить базу ПВО в горах в Шалинском районе Чечни.