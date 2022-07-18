Кадыров заявил о необходимости разместить базу ПВО в горах в Шалинском районе Чечни

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18 июля 2022, 10:12 Источник: Telegram

глава Чечни Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения на территории республики базы противовоздушной обороны. По словам политика, системы следует установить в горах в Шалинском районе.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что в современных условиях Российской Федерации следует принимать новые стратегические военные решения и внести множество изменений, однако, в первую очередь, по мнению главы Чечни, необходимо разместить системы ПВО на месте танковой части в Шалинском районе.

Кадыров уточнил, что нужны упреждающие тактические меры, поскольку "от врага можно ожидать чего угодно".