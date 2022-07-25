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Аргументы Недели Политика 13+

Машина с вдовой экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП в Токио

, 15:20 Источник: Kyodo

Машина с вдовой экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП в Токио
Акиэ Абэ, Yoshio Tsunoda/AFLO

В Токио в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль с охраной, в котором ехала вдова погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Соответствующую информацию предоставило агентство Киодо.

Согласно последним данным, в машину, в которой ехала Акиэ Абэ, врезался ехавший сзади другой автомобиль охраны. Подчеркивается, что в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ 8 июля был смертельно ранен в ходе выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Врачи перелили политику тринадцать литров крови, однако не смогли спасти его.

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