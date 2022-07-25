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Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Маси Найем подорвался, вероятно, на украинской мине

, 15:03 Источник: РИА "Новости"

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Маси Найем подорвался, вероятно, на украинской мине
военный, Dominic Chiu/Keystone Press Agency

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема - Маси Найем в понедельник, 25 июля, сообщил, что подорвался вместе с другими военными, вероятнее всего, на украинской мине.

Маси Найем, который является украинским адвокатом, после начала российской спецоперации вступил в ряды ВСУ. В начале июня он получил тяжелое ранение, когда вместе с другими военнослужащими наехал на мину. Брат замминистра инфраструктуры Украины подчеркнул, что речь идет точно не о российской мине.

По словам Найема, в настоящий момент ведется расследование, в ходе которого будет установлено, кто и зачем поставил ее.

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