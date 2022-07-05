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РИА «Новости»: российские военные спасли подорвавшегося под Лисичанском на собственной мине солдата ВСУ

, 15:13 Источник: РИА "Новости"

РИА «Новости»: российские военные спасли подорвавшегося под Лисичанском на собственной мине солдата ВСУ
военный, https://unsplash.com/photos/M3CrE9ZHKKU

Российские военнослужащие из группировки "О" помогли украинскому солдату, который подорвался на своей же мине при отступлении под Лисичанском. Об этом сообщил во вторник корреспондент РИА "Новости".

Согласно последней информации, украинский военный подорвался на противопехотной фугасной мине (ПФМ-1) "Лепесток". Солдату оторвало ступню, вследствие чего он мог скончаться от потери крови, однако его спасли российские военнослужащие.

Журналисты отмечают, что при отступлении солдаты ВСУ минируют территории противопехотными минами ПФМ-1 советского производства, которые запрещены в соответствии с Оттавской конвенцией. Для осуществления дистанционного минирования они используют кассетные боеприпасы, которые содержат в себе "Лепестки".

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