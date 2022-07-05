ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове до 150 военных из 93-й бригады армии Украины

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5 июля 2022, 11:41

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали с помощью высокоточного оружия на территории Харькова до 150 военных из 93-й бригады украинской армии. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«В городе Харьков высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее во вторник, посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что расположенный в Донбассе Лисичанск был взят в течение двух суток благодаря четко спланированной операции.