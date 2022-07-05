Посол ЛНР Мирошник: Лисичанск был взят за двое суток благодаря четко спланированной операции

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5 июля 2022, 11:05

Военный, MOD Russia / globallookpress.com

Расположенный на территории Донбасса город Лисичанск был взят в течение двух суток благодаря четко спланированной операции. На это, как передает ТАСС, указал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«Лисичанск взяли за двое суток благодаря четко спланированной операции, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам дипломатического представителя, к данной операции «долго шли и серьезно готовились».

Ранее на текущей неделе российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в боях за Лисичанск армия Украины потеряла 12 самолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, а также оставила в населенном пункте 39 танков и бронемашин.