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Шойгу: в боях за Лисичанск армия Украины потеряла 12 самолетов, шесть ЗРК, а также оставила в городе 39 танков и бронемашин

, 13:57

Шойгу: в боях за Лисичанск армия Украины потеряла 12 самолетов, шесть ЗРК, а также оставила в городе 39 танков и бронемашин
Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

В боях за расположенный в Донбассе город Лисичанск Вооруженные силы Украины потеряли 12 самолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, а также оставили на территории населенного пункта 39 танков и бронемашин. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В боях за Лисичанск ВСУ потеряли 12 самолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, а также оставили в городе 39 танков и бронемашин — Шойгу», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава Минобороны доложил президенту Владимиру Путину, что украинская армия потеряла за две недели 5 469 человек.

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