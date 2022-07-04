Шойгу доложил Путину, что армия Украины потеряла за две недели 5 469 человек

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что Вооруженные силы Украины потеряли за две недели 5 469 человек. Об этом информирует Telegram-канал РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, в эти минуты Путин проводит встречу с главой Минобороны.
«Шойгу: потери украинской армии за 2 недели составили 5 469 человек, уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и 1 вертолет», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев указал, что российские войска наступают на расположенный в Донбассе город Северск сразу с двух направлений.