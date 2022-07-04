Помощник главы МВД ЛНР Киселев: войска России наступают на Северск в Донбассе сразу с двух направлений

Российские войска наступают на расположенный в Донбассе город Северск сразу с двух направлений. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал Виталий Киселев, помощник главы МВД Луганской народной республики.
«Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.
Киселев отметил, что взятие под контроль Северска позволит развивать наступательные действия в направлении Краматорска и Славянска.
Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что специальная операция Москвы на Украине идет по плану и продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками.