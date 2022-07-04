Спикер Кремля Песков: спецоперация на Украине идет по плану и продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками

Специальная операция Москвы на Украине идет по плану и продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Песков: российская спецоперация на Украине идет по плану, продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник указал на то, что задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял.