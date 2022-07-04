Глава ЛНР Пасечник: задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял

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4 июля 2022, 13:02

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Пасечник: после освобождения ЛНР нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что ВКС РФ поразили с помощью высокоточного оружия пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины в Харькове, где находились порядка 200 военных.