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ВКС России поразили высокоточным оружием пункты дислокации двух бригад ВСУ в Харькове, где находились около 200 военных

, 12:22

ВКС России поразили высокоточным оружием пункты дислокации двух бригад ВСУ в Харькове, где находились около 200 военных
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС поразили с помощью высокоточного оружия пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины на территории Харькова, где находились порядка 200 военных. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, в МО указали, что вследствие успешного наступления российских войск Киев потерял управление подразделениями трех бригад ВСУ и бригады территориальной обороны.

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