МО РФ: Киев из-за успешного наступления войск России потерял управление подразделениями трех бригад ВСУ и бригады теробороны

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4 июля 2022, 12:09

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Киев вследствие успешного наступления российских войск потерял управление подразделениями трех бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. Об этом, как передает ТАСС, заявило министерство обороны РФ.

«Киев из-за успешного наступления российских войск потерял управление подразделениями трех бригад ВСУ и бригады территориальной обороны», — приведена информация от ведомства в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Также в МО отметили, что украинская армия несет значительные потери на всех направлениях.

Ранее в понедельник сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал скорую зачистку от киевских сил всего Донбасса.