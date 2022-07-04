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4 июля 2022, 11:58

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал скорую зачистку от войск Украины всей территории Донбасса. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

Он отметил, что жители взятого под контроль силами ЛНР и России Лисичанска «никак не нарадуются своему освобождению».

Кадыров заверил, что впредь «нацистам и бандеровцам» не позволят «чинить несправедливость над мирным населением».

«В ближайшее время весь Донбасс будет зачищен от этих преступников и люди заживут благополучной, мирной жизнью», — говорится в посте главы Чечени.

Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика не отдаст киевским подразделениям взятые ею под контроль районы.