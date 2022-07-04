Леонид Пасечник: ЛНР не отдаст войскам Киева взятые ею под контроль территории

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4 июля 2022, 11:41

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

ЛНР не отдаст войскам Киева взятые ею под контроль территории. С соответствующим заявлением в эфире телевизионного канала «Россия 24» выступил глава республики Леонид Пасечник.

Политик предположил, что киевские силы попытаются вернуть потерянные Украиной районы в Донбассе.

«Я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — отметил Пасечник.

Как сообщалось ранее сегодня, сирийский посол в Москве Риад Хаддад указал, что Запад во главе с Соединенными Штатами совместно с Турцией переправляет на Украину боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ.