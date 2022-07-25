Глава офиса Зеленского Ермак: на Украину прибыли польские танки PT-91

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25 июля 2022, 11:02

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

На украинскую территорию прибыли польские танки PT-91. На это, как передает ТАСС, указал Андрей Ермак, руководитель офиса президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — процитирован Ермак в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

Также, согласно имеющимся сведениям, на Украину некоторое время назад были доставлены британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм.

Как сообщалось ранее сегодня, в ФСБ отметили, что спецслужбы Великобритании поддерживали сорванную Россией операцию киевской стороны по угону самолетов РФ.