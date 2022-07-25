Глава офиса Зеленского Ермак: на Украину прибыли польские танки PT-91

На украинскую территорию прибыли польские танки PT-91. На это, как передает ТАСС, указал Андрей Ермак, руководитель офиса президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.
«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — процитирован Ермак в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.
Также, согласно имеющимся сведениям, на Украину некоторое время назад были доставлены британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм.
Как сообщалось ранее сегодня, в ФСБ отметили, что спецслужбы Великобритании поддерживали сорванную Россией операцию киевской стороны по угону самолетов РФ.