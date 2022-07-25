ФСБ: спецслужбы Великобритании поддерживали сорванную РФ операцию военной разведки Украины по угону российских самолетов

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25 июля 2022, 10:39

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Спецслужбы Великобритании поддерживали сорванную Россией операцию военной разведки Украины по угону самолетов РФ. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в ФСБ.

«Британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что Федеральной службе безопасности удалось сорвать операцию киевской стороны по угону боевых машин ВКС РФ и вербовке российских пилотов.