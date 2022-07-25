ФСБ сорвала операцию разведки Украины по угону самолетов ВКС РФ и вербовке российских летчиков, курировавшуюся спецслужбами НАТО

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25 июля 2022, 09:09

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ФСБ сорвала операцию разведки Украины по угону самолетов ВКС РФ и вербовке российских летчиков, курировавшуюся спецслужбами Североатлантического альянса. Об этом информирует ТАСС.

«ФСБ России сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России и вербовке российских летчиков в обмен на деньги и гражданство одной из стран Евросоюза, которую курировали спецслужбы НАТО», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что силы, подконтрольные киевской стороне, обстреляли расположенный в Донбассе город Алчевск из американской системы HIMARS. По населенному пункту было выпущено пять ракет.