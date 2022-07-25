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Армия Украины обстреляла город Алчевск в Донбассе из американской системы HIMARS, выпустив пять ракет

, 07:38

Армия Украины обстреляла город Алчевск в Донбассе из американской системы HIMARS, выпустив пять ракет
Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Украинская армия обстреляла расположенный на территории Донбасса город Алчевск из американской системы HIMARS, выпустив по населенному пункту пять снарядов. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли город Алчевск из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив пять ракет, сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов озвучил мнение, согласно которому референдуму о вхождении данного региона в состав России «никто не помешает».

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