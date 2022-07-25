Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: референдуму о присоединении региона к России «никто не помешает»

, 07:21 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: референдуму о присоединении региона к России «никто не помешает»
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Референдуму о присоединении Херсонской области к Российской Федерации «никто не помешает». Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов завил РИА Новости, что, по его мнению, референдум в регионе по присоединению к России пройдет и этому "никто не помешает"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Таким образом собеседник журналистов прокомментировал попытки подконтрольных Киеву подразделений обстреливать регион с целью запугать местное население и сорвать голосование.

Как сообщалось ранее в понедельник, Кирилл Стремоусов указал на то, что украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, однако потерпели крах.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram