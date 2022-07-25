Замглавы ВГА Стремоусов: войска Украины предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах

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25 июля 2022, 07:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, однако потерпели крах. На это, как передает РИА Новости, указал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.

«Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Стремоусова, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении региона, чтобы получить больше денег у Запада.

Как сообщалось ранее, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с РФ и Турцией будет третья сторона.