Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, однако потерпели крах. На это, как передает РИА Новости, указал Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации.
«Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
По словам Стремоусова, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении региона, чтобы получить больше денег у Запада.
Как сообщалось ранее, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с РФ и Турцией будет третья сторона.