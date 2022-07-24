Лавров: обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее

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24 июля 2022, 19:09

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с Российской Федерацией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее. На это, как передает ТАСС, указал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном вместе с РФ и Турцией будет третья сторона, она будет определена позднее, сообщил Лавров», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Yeni Şafak отметило, что перевозку зерна с территории Украины будет контролировать совместный координационный центр в университете турецкого министерства обороны.