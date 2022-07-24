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Yeni Şafak: перевозку зерна с Украины будет контролировать совместный координационный центр в университете Минобороны Турции

, 09:11

Yeni Şafak: перевозку зерна с Украины будет контролировать совместный координационный центр в университете Минобороны Турции
Пшеничное поле, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Перевозку зерна с украинской территории будет контролировать совместный координационный центр в университете турецкого министерства обороны. На это, как передает ТАСС, указало издание Yeni Şafak.

«Весь процесс контроля за перевозкой зерна и сельхозпродукции с Украины будет вестись из совместного координационного центра, который создан в университете Минобороны Турции. Он расположен в районе Левент на берегу Босфора в европейской части Стамбула, сообщила газета Yeni Şafak», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что заместитель руководителя ВГА Херсонской области Екатерина Губарева назвала референдум о присоединении данного региона к России шансом выйти с «дикого поля».

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